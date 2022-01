Rosario Dawson e Vanessa Hudgens annunceranno le nomination dei SAG Awards 2022

Posted on

Ieri sera si è svolta la premiazione dei SAG Awards 2021, i premi dati dalla Screen Actors Guild (l’associazione degli attori hollywoodiani) che ha visto trionfare come miglior cast – e non poteva essere altrimenti – Il Processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin. Ma l’edizione di quest’anno dei SAG Awards sarà ricordata per altro: