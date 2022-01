Battlestar Galactica: Serie TV e Film condivideranno lo stesso Universo

La futura Serie TV e il Film in programma di Battlestar Galactica condivideranno lo stesso Universo, questo è quanto afferma Simon Kinberg.

Simon Kimberg, individuato dalla Universal per scrivere il film, ha infatti dichiarato in una recente intervista su Collider, di essere in stretto contatto con Sam Esmail, il produttore individuato da Peacock per il nuovo adattamento televisivo di Battlestar Galactica, queste le sue parole:

“Per quanto riguarda la situazione con Sam (Esmail) e lo spettacolo, non posso dire molto al riguardo se non che c’è sinergia tra le due imprese e una comunicazione costante tra di noi. Ci siamo avvicinati e ci siamo divertiti davvero insieme e ci sarà, in mancanza di una frase migliore ed è una frase abusata, un universo condiviso”.

Inoltre, Simon Kimberg ha affermato che i lavori per il film stanno continuando ad andare avanti e che già la seconda bozza della sceneggiatura è terminata, queste le sue dichiarazioni rivolte all’intervistatore:

“Stiamo per cercare un regista e la speranza è quella di trovarlo per preparare il film quest’anno. È un film gigantesco e gigantesca è la preparazione, sarà un periodo di preparazione molto lungo, quindi immagino che anche se ingaggiassimo oggi un regista ci vorrebbero dai sei, ai nove mesi per preparare adeguatamente questo film. Quindi, al più presto, i lavori potrebbero iniziare alla fine di quest’anno, più probabilmente all’inizio del prossimo anno. Con il tempo si saprà chi è il regista e poi tu o qualcun altro lo renderete noto”.

In merito alla trasposizione cinematografica di Battlestar Galactica e sulle possibili connessioni della stessa con la precedente serie TV, lo sceneggiatore ha ammesso di non potersi sbottonare troppo, ma ha comunque detto:

“Ci sono connessioni, ma certamente non è semplicemente una continuazione o un remake di Il capolavoro di Ron Moore”.