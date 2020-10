Battlestar Galactica: Simon Kinberg scriverà la sceneggiatura del film

L’universo legato alla celebre serie tv Battlestar Galactica potrà presto contare anche su un adattamento cinematografico, con Simon Kinberg collegato al progetto.

Noto per aver contribuito ad espandere il franchise X-Men sul grande schermo, il produttore, sceneggiatore e regista Simon Kinberg è stato scelto dalla Universal Pictures per scrivere e produrre un film tratto dal franchise televisivo Battlestar Galactica.

Secondo il The Hollywood Reporter, che ha riportato la notizia per prima, Kinberg scriverà un film che parta da zero, e pertanto senza collegamenti alla serie tv, mantendo comunque il canavaccio narrativo tanto amato dai fan.

Oltre al suddetto film scritto da Kinberg, è noto da mesi che il network Peacock ha avviato la produzione di una serie tv che faccia da reboot all’universo Battlestar Galactica, a tal proposito ricordiamo che il nome dello showrunner collegato al progetto è quello di Michael Lesslie.