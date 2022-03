Barry Keoghan è Joker nella lunga scena eliminata da The Batman

Come da promessa, il regista Matt Reeves ha finalmente svelato la famosa scena eliminata dal montaggio finale di The Batman con protagonista Barry Keoghan nei panni di Joker.

Apparso nell’ultimissima sequenza del film, la presenza del Joker di Barry Keoghan ha fatto discutere, e non poco, fan e addetti ai lavori, i quali si sono detti assolutamente soddisfatti della scelta attoriale fatta dal regista. Tuttavia una conferma all’ottimo, seppur brevissimo, lavoro svolto dall’attore è arrivata in rete proprio nelle ultime ore, ed arrivata sottoforma di una lunga sequenza tagliata dal montaggio finale.

La sequenza in questione mostra il Cavaliere Oscuro intento a cercare di creare un profilo psicologico dell’Enigmista attraverso un interrogatorio ai danni del Joker all’interno dell’Arkham Asylum. A tal proposito, Matt Reeves in passato ha affermato che il villain che abbiamo imparato a conoscere tra fumetti e filmografia in The Batman non si è ancora palesata, definendo quest’ultima una sorta di forma embrionale.

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022. In Italia dal 3 marzo.

TRAMA: The Batman è un thriller tagliente e pieno d’azione che ritrae Batman nei suoi primi anni, mentre lotta per bilanciare la rabbia con la rettitudine morale e indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un vigilante disilluso e disperato risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia.