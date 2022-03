David Dastmalchian NON tornerà per Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Le riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania si sono concluse lo scorso novembre, ciononostante sono ancora poche le notizie che circolano a riguardo, una di queste è che David Dastmalchian non tornerà.

Tra i protagonisti del recente successo The Suicide Squad: Missione Suicida, l’attore David Dastmalchian ha affermato che il suo ritorno in Ant-Man and the Wasp: Quantumania è escluso. La conferma è arrivata durante un’intervista avvenuta sul red carpet di Moon Knight, la serie Marvel Studios prossima ad approdare su Disney+. L’attore nei primi due film della serie Ant-Man ha interpretato Kurt Goreshter, uno dei membri della banda di “eroi disonesti”creata da Scott Lang (Paul Rudd). Un’altra probabile assenza è quella di Clifford Joseph Harris Jr., rapper/attore meglio noto come T.I. attualmente impegnato in una causa di violenza domestica ai danni della moglie.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

PRODUZIONE: Peyton Reed, che ha diretto i primi due film, sarà il regista anche del terzo, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Le riprese si sono tenute da giugno nel Regno Unito, e sono terminate in novembre. CAST: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, Kathryn Newton. DISTRIBUZIONE: Il film sarà nelle sale americane dal 28 luglio 2023.