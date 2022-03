Oscar 2022: arriva l’ufficialità della trasmissione in chiaro su TV8

La Notte degli Oscar 2022 sarà trasmessa anche in chiaro su TV8, questo è quanto emerge dal comunicato appena diffuso da Sky Italia.

Così come accaduto per le ultime edizioni, la diretta della celebre Notte degli Oscar verrà trasmessa su Sky Cinema Oscar (canale attivo già dal 19 marzo su Sky), in streaming su Now, ed in chiaro su TV8, notizia questa che di certo farà felici i tanti appassionati. Ecco i dettagli relativi alla diretta qui di seguito:

Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo, a partire dalle 00.15, partirà la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles. Il canale dedicato è il 303, Sky Cinema Oscar (attivo dal 19 al 31 marzo)

(attivo dal 19 al 31 marzo) Lunedì 28 marzo alle 21.15 verrà trasmesso il meglio della Notte degli Oscar 2022

In Chiaro ed in Streaming

Anche quest’anno la cerimonia verrà trasmessa in simulcast sia su Sky Uno che, in chiaro, su Tv8 a partire dalle 00.15. Sarà NOW a proporre gli Oscar in streaming.