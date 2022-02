Oscar 2022: svelati i nomi delle tre conduttrici della cerimonia di premiazione

L’Academy ha ufficializzato ieri i nomi delle tre conduttrici della cerimonia di premiazione degli Oscar 2022: saranno Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Skyes.

Attraverso un aggiornamento proveniente da Variety, infatti, è stato riferito che la serata, della durata di tre ore, verrà divisa in tre atti, con le conduttrici che si alterneranno sul palco con formazioni diverse. Amy Schumer ha ricevuto 12 nomination agli Emmy in carriera. Regina Hall si è fatta conoscera al grande pubblico grazie alla saga di Scary Movie, inoltre ha partecipato a film quali Il coraggio della verità e Girls Trip. Wanda Skyes, infine, è nota per serie come Curb Your Enthusiasm e Black-Ish, ottenendo in carriera ben 14 nomination all’Emmy.

Tra le novità introdotte con gli Oscar 2022, i fan dal prossimo lunedì potranno votare via Twitter i loro film preferiti usciti nel corso del 2021, a prescindere dal fatto che abbiano ricevuto una nomination, utilizzando l’hashtag #OscarsFanFavorite. Il film più votato entro il 3 marzo verrà citato durante la cerimonia di premiazione. Ed ancora, tre utenti Twitter che voteranno tra il 14 febbraio e il 3 marzo verranno selezionati, insieme a un ospite, e potranno viaggiare spesati a Los Angeles per presentare un premio durante la cerimonia dell’anno prossimo. Non sarà possibile votare più di 20 film al giorno.

La cerimonia di premiazione della 94# edizione degli Oscars si terrà nella notte tra il 27 e il 28 marzo.