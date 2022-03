Renfield: ecco Nicolas Cage sul set con il trucco da Dracula

Il primo ciak di Renfield è stato battuto all’inizio del mese di febbraio, ciononostante fino ad oggi non era stato possibile scorgere in alcuna foto gli attori impegnati sul set.

Attraverso un articolo di People Magazine, infatti, è stato possibile dare uno sguardo a Nicolas Cage nei panni di Dracula, ma anche il protagonista Nicholas Hoult in quelli di Renfield. Le immagini sono raggiungibili attraverso il tweet ufficiale qui di seguito. Ricordiamo, inoltre, che il film è al momento uno dei nuovi progetti Universal tratti dalla celebre raccolta cinematografica nota come Universal Classic Monsters, dove protagonisti sono i mostri più famosi della storia hollywoodiana. Attualmente tanti altri piccoli progetti sono in via di sviluppo sotto il marchio Universal Pictures.

Nicolas Cage Is Out for Blood as Dracula on New Orleans Set of Renfield https://t.co/c8n1AJLQ6O — People (@people) March 23, 2022

RENFIELD

PRODUZIONE: Il film sarà diretto, come anticipato, da Chris McKay, mentre la sceneggiatura è stata da tempo firmata da Ryan Ridley. La trama del film è attualmente tenuta sotto chiave, ciò che è nota è l’ambientazione, ossia l’era moderna. Lo script originale del film è stato firmato da Robert Kirkman, qui anche in cabina di produzione con la Skybound Entertainment insieme a David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. CAST: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo.

TRAMA: Nel romanzo di Bram Stoker il famigerato Conte Dracula assoggetta un uomo caduto in disgrazia e rinchiuso in manicomio. Renfield, questo il suo nome, con la speranza di ottenere la vita eterna da Dracula si mette a completa disposizione del mostro, finendo tra l’altro per mangiare insetti e piccoli animaletti credendo di poter consumare la loro forza vitale.