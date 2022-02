Al via le riprese di Renfield, il monster movie con Nicholas Hoult

Le riprese di Renfield, il nuovo monster movie di casa Universal Pictures, sono ufficialmente partite.

Lo studios ha confermato l’inizio della produzione attraverso il proprio account ufficiale Twitter. L’annuncio è arrivato grazie alla pubblicazione della primissima immagine proveniente dal set, la quale sembra anticipare lo stile retrò che il regista Adam McKay dovrebbe dare al suo Renfield. Ricordiamo che proprio ieri Universal ha confermato l’ingaggio nel cast dell’attrice premio Oscar Shohreh Aghdashloo in un ruolo assolutamente misterioso (qui l’aggiornamento).

Trovate il tweet in fondo alla pagina.

RENFIELD

PRODUZIONE: Il film sarà diretto, come anticipato, da Chris McKay, mentre la sceneggiatura è stata da tempo firmata da Ryan Ridley. La trama del film è attualmente tenuta sotto chiave, ciò che è nota è l’ambientazione, ossia l’era moderna. Lo script originale del film è stato firmato da Robert Kirkman, qui anche in cabina di produzione con la Skybound Entertainment insieme a David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. CAST: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo.

TRAMA: Nel romanzo di Bram Stoker il famigerato Conte Dracula assoggetta un uomo caduto in disgrazia e rinchiuso in manicomio. Renfield, questo il suo nome, con la speranza di ottenere la vita eterna da Dracula si mette a completa disposizione del mostro, finendo tra l’altro per mangiare insetti e piccoli animaletti credendo di poter consumare la loro forza vitale.