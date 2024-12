Avengers: Doomsday | Benedict Cumberbatch sarà di ritorno

Il film evento Avengers: Doomsday in questi giorni è parte integrante del classico gioco delle speculazioni di fine anno, ma di tanto in tanto sbucano conferme alquanto piacevoli.

Se nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della possibilità che Chris Evans possa tornare nuovamente a mettere piede su un set di un film MCU (il nostro articolo a questo indirizzo), infatti, quest’oggi diamo la notizia – e questa è certa – che Benedict Cumberbatch sarà sicuramente uno degli attori del cast guidato dai fratelli Russo.

Intervistato dal canale giapponese TV Groove (via GamesRadar), il divo di Hollywood ha confermato il suo ritorno come Doctor Strange, e nel farlo si è detto molto entusiasmato: “Penso che ci saranno degli sviluppi davvero interessanti in futuro, e non vedo l’ora di vedere cosa succederà dopo.” Chiaramente Cumberbatch si è tenuto dallo scendere nei particolari del suo ritorno in Avengers: Doomsday.

Al momento i Marvel Studios non hanno voluto commentare ne la voce del ritorno di Chris Evans, e neppure il ritorno di altri membri del cast – vedi Benedict Cumberbatch come Doctor Strange – sarà pertanto importante attendere nuovi aggiornamenti in merito.

Avengers: Doomsday | Note di Produzione

Il film è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente Avengers: Doomsday è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Mentre aspettate nuovi aggiornamenti, vi proponiamo due nostri articoli legati al ritorno di Robert Downey jr nell’MCU.

Correlati