Oscars | Gli Academy Awards 2025 in onda su Hulu negli USA

Per la prima volta nella storia degli Academy Awards, la cerimonia di premiazione degli Oscars sarà trasmessa negli USA da Hulu.

Nella giornata odierna l’emittente ABC ha annunciato (via Deadline) che la celebre lunga notte degli Oscar 2025 verrà trasmessa in esclusiva negli USA sul gemello Disney “Hulu“. Allo stesso modo, anche la celebre riunione dei nominati ha ottenuto uno spazio su Hulu. Gli Oscars saranno poi disponibili anche per lo streaming il giorno successivo. L’assegnazione delle ambite statuette è ovviamente fissata per il 3 marzo 2025 dal Dolby Theatre di Hollywood.

Golden Globe Awards | Le Nomination

In attesa di questa grande novità a livello mediatico, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences renderà nota la rosa dei candidati il prossimo 17 dicembre, per poi annunciare le nomination il 17 gennaio 2025. Il presentatore ufficiale dell’edizione 2025 degli Oscars è Conan O’Brien, il cui nome succederà quello di Jimmy Kimmel, protagonista delle ultime due edizioni.

Per l’occasione l’Academy ha diffuso in rete la locandina ufficiale degli Oscar 2025, con tanto di loghino Hulu in bella vista.

Oscars | Il Logo

