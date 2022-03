Ariana DeBose sarà Calypso nel “Marvel Movie Sony” Kraven the Hunter

Sony Pictures ha scelto Ariana DeBose per dare volto al personaggio Calypso nel cinecomic Marvel “Kraven the Hunter“.

Deadline ha confermato questa sera l’ingaggio dell’attrice recentemente vista in West Side Story. Calypso nei fumetti Marvel Comics è una sacerdotessa voodoo che utilizza pozioni magiche talvolta contro Spider-Man, inoltre è spesso associata a Kraven come interesse amoroso. L’ingaggio di Ariana DeBose va ad aggiungersi a quello più recente di Fred Hechinger nei panni di Camaleonte (qui l’aggiornamento).

Kraven the Hunter arriverà al cinema nel gennaio 2023, e darà continuità al franchise noto come Sony’s Spider-Man Universe prossimo a presentare al grande pubblico Morbius. Tra gli altri film in programma in casa Sony anche Madame Web, il cuo ruolo da protagonista è stato di recente affidato a Dakota Johnson.

KRAVEN THE HUNTER

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da JC Chandor, la sceneggiatura, invece, è stata firmata da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk. Tra i produttori spazio per Avi Arad e Matt Tolmach. CAST: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Fred Hechinger, Ariana DeBose. USCITA: Nelle sale Usa dal 13 gennaio 2023.