Dal 16 marzo Disney+ accoglie in catalogo Daredevil e le altre serie Marvel/Netflix

Il catalogo digitale di Disney+ dal 16 marzo è pronto ad accogliere Daredevil e le altre serie tv Marvel i cui diritti erano in precedenza di Netflix.

Mentre la notizia era oramai nell’aria da settimane, la luce per Daredevil e company è arrivata solo qualche giorno fa, ovvero quando Netflix le estromesso le suddette serie dal proprio catalogo. L’approdo su Disney+, a questo punto, era soltanto una questione di tempo. La notizia del prossimo rilascio delle nuove serie Marvel su Disney+ è stato accompagnato da una nuova opzione negli Usa che consentirà gli utenti di gestire al meglio il parental control. Come noto, le serie Marvel su Netflix, difatti, hanno avuto come target di riferimento un pubblico più adulto, con violenza e scene di sesso non propriamente in linea con le idee di Disney, una nuova gestione del parental control era in effetti doverosa.

In arrivo su Disney+ anche le sette stagioni di Agents of SHIELD, la famosa serie tv distribuita negli Usa attraverso ABC. Le serie arriveranno per il momento sui cataloghi degli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda, siamo ovviamente in attesa di una data di lancio anche per l’Italia, data che potrebbe essere confermata a breve.

Le serie che arriveranno su Disney+ dal 16 marzo sono le seguenti:

Daredevil (3 stagioni)

Jessica Jones (3 stagioni)

Luke Cage (2 stagioni)

Iron Fist (2 stagioni)

The Defender (1 stagione)

The Punisher (2 stagioni)

The Agents of SHIELD (7 stagioni)