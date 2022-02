Fred Hechinger sarà Camaleonte nel cinecomic Kraven il Cacciatore

Il giovane attore Fred Hechinger è entrato a far parte del cast di Kraven il Cacciatore, prossimo cinecomic Marvel/Sony in arrivo al cinema.

Deadline afferma che la new entry del cast nel film darà volto a Camaleone, fratellastro di Kraven ed ovviamente arci-nemico di Spider-Man nei fumetti. Fred Hechinger si fatto notare per la saga horror Fear Street, ma anche per Notizie dal Mondo con Tom Hanks. Di recente Russell Crowe si è anche aggiunto al cast in costruzione. Le riprese di Kraven the Hunter (titolo originale) dovrebbero partire prima della prossima estate.

Kraven the Hunter arriverà al cinema nel gennaio 2023, e darà continuità al franchise noto come Sony’s Spider-Man Universe prossimo a presentare al grande pubblico Morbius. Tra gli altri film in programma in casa Sony anche Madame Web, il cuo ruolo da protagonista è stato di recente affidato a Dakota Johnson.

KRAVEN THE HUNTER

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da JC Chandor, la sceneggiatura, invece, è stata firmata da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk. Tra i produttori spazio per Avi Arad e Matt Tolmach. CAST: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Fred Hechinger. USCITA: Nelle sale Usa dal 13 gennaio 2023.