Ancora un arresto alle Hawaii per l’attore Ezra Miller

Posted on

Era stata qualche mese fa la produttrice Deborah Snyder ad anticiparlo durante un’intervista rilasciata per Forbes (cliccate qui), ora è tutto ufficiale, Cyborg apparirà in The Flash. La nuova conferma, oramai ufficiale, arriva da un aggiornamento proveniente da Variety in cui si apprende che i due giovani supereroi passeranno molto tempo insieme all’interno della pellicola