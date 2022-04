Partite le riprese di Knock at the Cabin, il film di M. Night Shyamalan

Sono ufficialmente partite le riprese di Knock at the Cabin, il nuovo misterioso film di M. Night Shyamalan distribuito da Universal Pictures.

L’annuncio è arrivato attraverso una foto postata dallo stesso M. Night Shyamalan sui suoi canali social (la trovate in fondo alla pagina). Ad oggi la trama di Knock at the Cabin è ancora un mistero, gli ultimi aggiornamenti, infatti, riguardano vari casting, tra cui quello relativo a Rupert Grint. Di recente, inoltre, sono stati annunciati gli ingressi nel cast di Jonathan Groff (Matrix Resurrections) e Ben Aldridge (Pennyworth).

Knock at the Cabin sarà l’ennesima prova della forte collaborazione tra il regista di origini indiane e Universal Pictures, dopo Old, Glass, Split e The Visit. La sceneggiatura è stata firmata da Shyamalan, mentre in cabina di produzione spiccano i nomi di Ashwin Rajan per la Blinding Edge Pictures del regista insieme a Marc Bienstock e Steven Schneider.

Nel cast al momento sono stati confermati Dave Bautista, Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird, Jonathan Groff e Ben Aldridge. L’uscita al cinema è al momento fissata per il 3 febbaio 2023.