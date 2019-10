La scena post-credits di Aquaman ha promesso il ritorno di Black Manta, ed in effetti Yahya Abdul-Mateen II ha appena confermato che sarà nel film.

Elogiato dai fan per il ruolo di Black Manta in Aquaman, l'attore Yahya Abdul-Mateen II si è fatto poi apprezzare per le sue interpretazioni in Black Mirror, The Handmaid's Tale e Watchmen, ed ora una sua riconferma nel DCEU non poteva che essere certa.

L'attore ha approfittato di una breve intervista rilasciata a Uproxx per confermare il suo nuovo coinvolgimento nella saga legata al mitico supereroe degli oceani.

"Aquaman 2 sta accadendo! Sta accadendo, e potremo vederlo nel 2022. Quindi sono entusiasta di farne parte. Black Manta tornerà e, si spera, causerà molti più problemi rispetto al primo."

Ricordiamo inoltre che Abdul-Mateen II in agenda ha anche Candyman 2 e Matrix 4.

Aquaman 2

Aquaman 2 sarà sceneggiato da David Leslie Johnson-McGoldrick. La regia sarà nuovamente affidata a James Wan.

Nel cast Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Patrick Stewart.

Il film arriverà al cinema il 16 dicembre 2022.