Tra i tanti nuovi personaggi da introdurre nel futuro team dei New Avengers potrebbe esserci spazio anche per Capitan Bretagna, o almeno in base alle ultime voci provenienti dal web.

Secondo una fonte proveniente da We Got This Covered pare che i Marvel Studios siano oramai pronti a lanciare nell'MCU l'iconico supereroe britannico che prende il nome di Capitan Bretagna. La fonte specifica che per l'eroe lo studios avrebbe grandi piani da attuare da qualche parte nella Fase 5 della saga Marvel, con un posto da "primario" nei New Avengers.

Ovviamente è presto per prendere come vera questa nuova voce, ma per onor della cronaca c'è da menzionare una voce ancora più vecchia che vorrebbe Henry Cavill pronto a vestire i panni di un misterioso supereroe Marvel dopo l'addio "quasi scontato" al Superman del DCEU. Che si tratti proprio del celebre Capitan Bretagna?

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.