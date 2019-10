L'attrice Naomie Harris è diventata la "ricercata" numero 1 per Sony Pictures in vista del casting relativo a Shriek in Venom 2.

Secondo SuperHeroHype, infatti, la Sony sembra aver messo gli occhi sulla Harris, con l'obiettivo di affidarle il ruolo della villain Shriek. L'attrice negli ultimi anni si è fatta apprezzare per il ruolo di Eve Moneypenny negli ultimi episodi della saga legata a James Bond (No Time to Die incluso).

La conferma dell'inserimento di Shriek nella sceneggiatura di Venom 2 è arrivata in settimana attraverso un aggiornamento proveniente dall'autorevole Deadline (qui il nostro articolo).

Al momento non è dato sapere se Naomie Harris è solo tenuta sotto osservazione, o se addirittura già in trattative con Sony.

Venom 2

Venom 2 sarà scritto da Kelly Marcel. La regia sarà di Andy Serkis. Nel cast Tom Hardy e Michelle Williams, Woody Harrelson.

Non esiste una data di rilascio al momento.