Il cast del sequel di Escape Room è pronto ad espandersi con quattro nuovi attori pronti ad interpretare altrettante vittime nel film.

MovieWeb ha confermato questa notte che la Sony ha messo sotto contratto quattro volti molto giovani. Si tratta di Holland Roden (Teen Wolf), Indya Moore (Pose), Thomas Cocquerel (The 100) e Carlito Olivero (East Los High). Al momento non è dato sapere il ruolo dei quattro nuovi attori, ma di certo è probabile che i loro personaggio possano dover lottare per la loro vita in una delle nuove terrificanti Escape Room.

I quattro attori si vanno ad unire con i due già confermati dal primo fortunato capitolo (Escape Room), ossia Logan Miller e Taylor Russell.

Escape Room 2

Il film sarà diretto da Adam Robitel. La sceneggiatura è stata affidata a Bragi F. Schut, mentre in cabina di produzione ancora spazio per Neal H. Moritz.

Il cast sarà composto da Taylor Russell, Logan Miller, Holland Roden, Indya Moore, Thomas Cocquerel, Carlito Olivero.

Nelle sale Usa approderà dal 14 agosto 2020.