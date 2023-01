Vin Diesel e Jason Momoa insieme sul set di Fast and Furious 10

In attesa di ottenere il primo trailer di Fast and Furious 10, che dovrebbe arrivare in rete il 10 febbraio, Vin Diesel ha diffuso sui social un nuovo scatto dal set.

L’immagine in questione – diffusa via Instagram – vede la star della saga Fast & Furious in compagnia di una delle new entry di questo decimo capitolo “Jason Momoa“. Nel film Momoa dovrebbe dar vita ad un personaggio ostile per la celebre “famiglia Toretto“, a tal proposito trovate a questo indirizzo la descrizione offerta del personaggio da parte dello stesso Momoa.

FAST AND FURIOUS 10 – FAST X

Il film sarà diretto da Justin Lin. In cabina di produzione Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. NEL CAST Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren, Brie Larson, Alan Ritchson, Scott Eastwood. Nelle sale Usa dal 19 maggio 2023.

LA FOTO DAL SET