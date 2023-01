Quando sarà diffuso il primo trailer di Fast and Furious 10?

A meno di 6 mesi dall’esordio in sala di Fast and Furious 10 non abbiamo ancora visto un primo trailer, ma a quanto pare questa mancanza è oramai prossima ad essere colmata.

Secondo un aggiornamento proposito da Collider, infatti, pare che la Universal Pictures abbia fissato la data di lancio del primo trailer per il prossimo 10 febbraio, ma non è tutto. La fonte rivela anche che lo studios diffonderà alcuni giorni dopo – in occasione del Super Bowl – anche due spot. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti, ma soprattutto nuove conferme.

FAST AND FURIOUS 10 – FAST X

Il film sarà diretto da Justin Lin. In cabina di produzione Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. NEL CAST Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren, Brie Larson, Alan Ritchson, Scott Eastwood. Nelle sale Usa dal 19 maggio 2023.