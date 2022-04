Fast and Furious 10: Jason Momoa parla del suo personaggio

Nelle settimane scorse Jason Momoa è stato annunciato nel cast di Fast and Furious 10, ma quale personaggio interpreterà nel film il celebre protagonista della saga Aquaman?

Approfittando di un’intervista offerta a Entertainment Weekly, l’attore ha descritto brevemente i tratti caratteriali del suo personaggio in Fast and Furious 10, confermando tra le altre cose che lo scontro fisico con Dominic Toretto (Vin Diesel) nel film sarà un dato di fatto. Le riprese di Fast and Furious 10 dovrebbero iniziare a breve a Londra.

Ecco un breve estratto raccolto e tradotto per noi da Badtaste:

“È fantastico, è scontroso e anche incompreso. Girerò con attori con cui non ho mai collaborato… con Charlize [Theron] prima di tutto e non vedo l’ora, è magnifica. Poi andrò in posti bellissimi e lavorerò con tutto il resto del cast, la maggior parte del cast.”

FAST AND FURIOUS 10

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Justin Lin. In cabina di produzione Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. CAST: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Momoa, Daniela Melchior. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 19 maggio 2023.