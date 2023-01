Amazon e Phoebe Waller-Bridge insieme per una serie ispirata a Tomb Raider

Il colosso Amazon ha scelto Phoebe Waller-Bridge per lo sviluppo di una serie ispirata alla celebre saga videoludica Tomb Raider.

A meno di un anno dalla cancellazione del sequel del film con protagonista Alicia Vikander (qui), Amazon Studios ha finalmente svelato i primi assi nella manica riguardo lo sfruttamento dei diritti acquisiti con l’assorbimento di MGM, ed i primi segnali arrivano direttamente da un aggiornamento del The Hollywood Reporter.

Secondo la famosa fonte, infatti, Amazon avrebbe scelto Phoebe Waller-Bridge per dar vita ad una serie tv ispirata alle avventure di Lara Croft. La Waller-Bridge verrebbe indicata come sceneggiatrice ma anche produttrice insieme a Ryan Andolina e Amanda Greenblatt, in collaborazione con Dmitri Johnson. Al momento nessun altro dettaglio sembra sia stato riferito sul progetto.

I diritti di sfruttamento cinematografico della saga Tomb Raider, lo ricordiamo, erano stati acquisiti da GK Films da Square Enix nel 2011, successivamente la MGM nel 2013 aveva firmato un accordo per avviare un nuovo franchise con Alicia Vikander nel ruolo da protagonista. Il primo film ha incassato 275 milioni di dollari nel 2018, il secondo avrebbe dovuto arrivare con Misha Green in cabina di regia. L’acquisizione di MGM da parte di Amazon ha adesso cambiato tutte le carte in tavola.