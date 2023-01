Novità importanti sul tanto osannato reboot di Venerdì 13

Tra le saghe horror più amate dagli appassionati di genere, Venerdì 13 sembra oramai pronta ad avere la sua grande occasione di ritornare al suo massimo splendore nel corso dei prossimi anni.

Ad una serie prequel prodotta da Peacock dal titolo Crystal Lake (trovate qui i dettagli), pare che sia sempre più probabile la strada del reboot cinematografico. Secondo gli ultimi aggiornamenti provenienti dagli specialisti di genere Bloody Disgusting, infatti, il progetto vedrà impegnato il regista del primo iconico capitolo “Sean S. Cunningham“, ma non è tutto.

La celebre fonte ha riportato nel suo ultimo articolo una serie di dichiarazioni dello sceneggiatore incaricato di ridare vita al franchise Venerdì 13, “Jeff Locker“. Nel particolare, Locker ha rivelato di aver parlato di Jason Voorhees con Cunningham in merito alla collaborazione tra i due palesata per The Night Driver. I due pare siano convenuti ad una sorta di accordo su una storia che potenzialmente potrebbe ridare lustro ad una saga assente da 14 anni dalle sale cinematografiche, mettendo però in preventivo anche un piano B.

LE PAROLE DI JEFF LOCKER

“Io e Jeremy (il regista Jeremy Weiss) abbiamo proposto il nostro reboot dei sogni di Venerdì 13, con la benedizione di Sean per continuare a svilupparlo con lui […]. Ma abbiamo parlato anche di un piano B per un sequel dell’originale che pensiamo i fan ameranno assolutamente e che dovrebbe evitare qualsiasi implicazione legale.“

A tal proposito, va detto che la saga Venerdì 13 (in originale Friday, the 13th), ed in particolare il temibile personaggio Jason Voorhees, sono da anni al centro di una disputa legale tra il regista Sean S. Cunningham e lo sceneggiatore del primo film “Victor Miller“, e che tale disputa ha frenato negli ultimi anni qualsiasi potenziale sfruttamento del franchise.

IL FILM ORIGINALE

Nel film originale, approdato in sala nel 1980, un gruppo di teenager si ritrovava alle prese con un terribile killer durante un campeggio estivo, Camp Crystal Lake. Il film ha poi avviato una delle saghe cinematografiche più longeve della storia hollywoodiana, creando tra l’altro una delle icone horror più amate in assoluto dagli appassionati di genere, ossia Jason Voorhees.