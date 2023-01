Box Office Italia, i Me Contro Te ancora in testa di sabato, Avatar 2 segue

Me Contro Te Il Film – Missione Giungla ha chiuso in testa al Box Office Italia nel suo secondo sabato di programmazione, mentre Avatar 2 si è confermato secondo film più visto.

Con incassi sostanzialmente in calo rispetto a sette giorni fa, il botteghino nazionale sembra in attesa di un nuovo impulso capace di riportare entusiasmo, e quindi nuovamente incassi alti, a tal proposito l’approdo prossimo in sala di Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe aiutare (qui le iniziative targate UCI Cinemas).

Così come anticipato in precedenza, il nuovo film targato Me Contro Te ha chiuso in testa sabato con un nuovo incasso da 377 mila euro, ed un totale ora sopra quota 3 milioni (3.37 milioni per la precisione). Avatar: La via dell’acqua in seconda posizione ha raccolto altri 346 mila euro, ed ora viaggia con uno score parziale di 42.92 milioni. La terza piazza del podio del Box Office Italia è andata invece a Il Primo Giorno della mia Vita con 342 mila euro, ed un totale da giovedì di 509 mila.

L’action movie con Gerard Butler dal titolo The Plane ha incassato altri 263 mila euro, per un totale da giovedì di 489 mila, mentre la quinta piazza è andata a Babylon – la recensione – con 225 mila euro (totale 1.49 milioni).

Fonte: Cinetel