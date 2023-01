Ant-Man and The Wasp: Quantumania, scopri le iniziative di UCI Cinemas

UCI Cinemas lancia le iniziative dedicate ad Ant-Man and The Wasp: Quantumania, l’attesissimo film Marvel Studios, distribuito da The Walt Disney Company Italia che, segna il ritorno sul grande schermo di due degli eroi più amati dell’universo Marvel.

Ant-Man and The Wasp: l’iniziativa UCI Cinemas

Agli spettatori delle proiezioni – dal 15 al 19 febbraio- presso le sale UCI Cinemas, fan di Ant-Man e Wrasp, potranno ricevere in regalo il poster del film.

Inoltre, registrando sul sito quantumania.ucicinemas.it il biglietto acquistato online per le proiezioni previste dal 15 al 26 febbraio, gli spettatori potranno partecipare all’estrazione di una delle uniche 10 copie esistenti in tutto il mondo dell’Artwork Limited Edition dei Marvel Studios, realizzato in esclusiva dal grande artista Matt Ferguson.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania: sinossi

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane.