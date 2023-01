Film e Serie tv in arrivo da febbraio 2023 su Paramount+

La piattaforma di streaming Paramount+ ha da poco condiviso la lista delle novità in arrivo in catalogo dal prossimo mese di febbraio.

Di seguito vi proponiamo il comunicato stampa integrale con tutte le novità, tra film e serie tv.

DA FEBBRAIO 2023 SU PARAMOUNT+

1923

Disponibile dal 12 febbraio 2023 su Paramount + – La nuova attesissima serie drammatica in otto episodi disponibile su Paramount con due episodi al lancio e un nuovo episodio ogni settimana.

Interpretata dal premio Oscar® Helen Mirren e dal candidato all’Oscar® Harrison Ford e realizzata dal candidato all’Oscar® Taylor Sheridan, 1923 è il nuovo capitolo della storia delle origini di “Yellowstone”, dopo la performance da record di 1883, il titolo più visto di sempre su Paramount+ a livello globale. La serie introdurrà una nuova generazione di Dutton guidata dal patriarca Jacob (Ford) e dalla matriarca Cara (Mirren). La serie esplorerà i primi anni del XX secolo, quando pandemie, siccità storiche, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggono l’Ovest montano e i Dutton che lo chiamano casa. Oltre a Harrison Ford e Helen Mirren, 1923 è interpretato anche da Darren Mann (“Animal Kingdom”), Michelle Radolph (“A Snow White Christmas”), James Badge Dale (“Hightown”), Marley Shelton (“Scream”), Brian Geraghty (“Big Sky”), Aminah Nieves (“Blueberry”) e Jerome Flynn (“Game of Thrones”).

ARE YOU THE ONE? ITALIA S1

Disponibile dal 15 febbraio 2023 su Paramount +– La nuova versione italiana del dating show di MTV, prodotta da Fremantle, è il più ambizioso esperimento di dating-game mai visto prima, in cui dieci ragazzi e dieci ragazze dovranno trovare (o meglio, rintracciare!) il vero amore. Un pool di esperti ha infatti selezionato i venti concorrenti tra più di 400 candidati, abbinandoli in dieci coppie perfette. Per vincere il montepremi di 200.000 euro i ragazzi dovranno individuare tutti i dieci match, pena la perdita dell’intera somma di denaro. Ad aiutarli nella ricerca, una serie di giochi e di sfide che darà ai vincitori la possibilità di conoscersi meglio nel corso di date romantici.

I meravigliosi paesaggi di Gran Canaria faranno da sfondo alle dinamiche tra i concorrenti, dando vita ad un reality, ma anche a un dating e gaming show. Alla guida dello show debutta come conduttore Luca Vezil, content creator da oltre 1 milione di follower e già ambassador di diversi brand iconici. Il suo percorso fino ad oggi, la sua sensibilità, l’aria da amico fidato, oltre al suo amore per i viaggi, lo sport e la natura contribuiscono a fare di lui il presentatore ideale per il nuovo entusiasmante reality show che approda su Paramount+.

THE JOURNEY CON ANDREA BOCELLI

Disponibile dal 1° febbraio 2023 su Paramount + – La nuova docu-serie originale Paramount+ che avrà come protagonista il tenore di fama internazionale Andrea Bocelli vedrà per la prima volta l’artista percorrere a cavallo una zona affascinante e a tratti forastica del territorio italiano: la famosa via Francigena. Una sorta di pellegrinaggio attraverso cui riscoprire alcune delle più grandi suggestioni della vita: pace, bellezza, natura, musica, cultura. Dalla Basilica di San Pietro a Roma fino all’ultima tappa a Lajatico, città natale di Andrea Bocelli, il viaggio diventa un’occasione di raccoglimento e un momento di riflessione sui temi più profondi dell’esistenza. Il percorso, tuttavia, non è pensato per essere vissuto da soli: Andrea, infatti, durante tutto il tragitto sarà accompagnato anche da alcuni membri della sua famiglia e da amici e colleghi; si susseguiranno così intime conversazioni e straordinarie e inedite performance con personaggi vicini all’artista, il tutto ambientato nello splendido scenario dei paesaggi tra il Lazio e la Toscana. Tra le guest star che affiancheranno il tenore, Tori Kelly, Michael W.Smith, 2Cellos, 40 Fingers, Katherine Jenkins, Tauren Wells, Taya, Beatrice Venezi, Ramin e Clara Barber Serrano. Non soltanto un travel show, ma un invito a cogliere il “meraviglioso”. THE JOURNEY CON ANDREA BOCELLI è prodotta da TBN, Impact Productions e Cineroma, e co-diretta da Gaetano Morbioli e Paolo Sodi.

YOUR HONOR S2

Disponibile dal 3 febbraio 2023 su Paramount + – La serie drammatica in 10 episodi, disponibile su Paramount+ con 1 episodio a settimana.

Bryan Cranston è un giudice di New Orleans il cui figlio provoca un incidente stradale in cui rimane coinvolto il figlio di un membro della malavita: l’uomo dovrà affrontare scelte difficili e scoprirà quanto è disposto a spingersi oltre per salvare suo figlio.

Nel cast, oltre a Bryan Cranston, anche Hunter Doohan, Lily Kay, Michael Stuhlbarg, e Hope Davis-

LOVE ME S1

Disponibile dal 14 febbraio – Serie australiana in sei episodi che tratta d’amore, del senso di perdita e della complessità delle relazioni umane. È la storia di un padre e dei suoi due figli che, dopo la morte della loro madre, si ritrovano a fare i conti con le proprie vite. Con Bojana Novakovic, William Lodder e Hugo Weaving.

THE FOLLOWERS (AS SEGUIDORAS)

Disponibile dal 3 febbraio – Serie dark comedy in 6 episodi sulla vita di Liv, un’influencer ossessionata dai social e dalla propria immagine che, dopo essere stata attaccata da uno stalker, lo uccide. Per non rischiare di essere scoperta, si ritroverà a diventare una serial killer. Con Maria Bopp

AT MIDNIGHT

Disponibile dal 10 febbraio 2023 su Paramount +– Commedia romantica con Diego Boneta e Monica Barbaro.

Alejandro è un ambizioso direttore d’albergo e Sophie una star del cinema che si muove con scaltrezza nelle dinamiche di Hollywood. Lui è focalizzato sull’apertura del suo boutique hotel, mentre lei cerca di concentrarsi sulle riprese del suo nuovo film di supereroi Super Society 3, nella speranza di ottenere un proprio spinoff, quando scopre che il suo fidanzato la tradisce. Per una casualità del destino le riprese portano tutti nell’hotel di Alejandro in Messico. Nonostante le loro vite radicalmente diverse, Alejandro e Sophie iniziano a incontrarsi segretamente a mezzanotte…

L’OMICIDIO DEL BANCHIERE DI DIO (MURDER OF GOD’S BANKER)

Disponibile dal 17 febbraio – Docu-serie VIS Original in 4 episodi. Nel 1982 Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano finito al centro di uno dei più gravi scandali finanziari italiani che coinvolse il Vaticano, la mafia italiana e la loggia massonica P2, viene trovato impiccato al Blackfriars Bridge di Londra. Questo documentario prova a far luce sulla verità dietro il suo omicidio mentre scava negli strati di corruzione alla radice del denaro e del potere globali.

CATFISH UK S 1-3

Disponibile dal 2 febbraio – Edizione inglese di uno degli show più iconici di MTV. Oobah Butler cerca di far luce su possibili casi di catfish che si nascondono dietro ambigue identità online.

INSIDE AMY SCHUMER s5

Disponibile dal 9 febbraio – Direttamente dalla mente provocatoria e malvagia di Amy Schumer, Inside Amy Schumer esplora il sesso, le relazioni e il casino in generale che è la vita.

STAND UP COMEDY S4

Disponibile dal 16 febbraio – Lo show esilarante di Comedy Central Italia arriva su Paramount+. In questa stagione partecipano, tra gli altri: Michela Giraud, Luca Ravenna, Stefano Rapone, Francesco Mileto, Daniele Tinti, Velia Lalli, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo.

COAL MINER’S DAUGHTER: LA VITA E LA MUSICA DI LORETTA LYNN

Disponibile dal 2 febbraio – Musicisti di altissimo livello si riuniscono per celebrare la vita e la carriera della defunta cantautrice e interprete Loretta Lynn.

OASIS – 10 YEARS OF NOISE AND CONFUSION: LIVE AT BARROWLANDS

Disponibile dal 28 febbraio – Il live della rock band britannica Oasis al Barrowland Ballroom di Glasgow, in Scozia, come parte del tour dell’anniversario “10 Years of Noise & Confusion” del 2001.

OASIS – THERE WE WERE… NOW HERE WE ARE

Disponibile dal 28 febbraio – Documentario sull’ascesa dei pionieri del Britpop Oasis, con Burt Bacharach, Tim Abbot della Creation Records e gli stessi fratelli Gallagher.

SAMPLED

Disponibile dal 28 febbraio – Sampled segue i musicisti in tour in tutto il mondo. Vedremo come Marc Rebillet conquista Londra, Tinashe ama Amsterdam, Arlo Parks padroneggia le tradizioni di Tokyo, Bas si diletta a Medellin, NGHTMRE sfascia Monterrey e Goldlink abbraccia Berlino.

VALENTINE’S DAY

Una selezione speciale di film e grandi classici Paramount per festeggiare il mese dell’amore

Disponibili sul servizio a febbraio grandi classici come IL PAZIENTE INGLESE, QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE, UFFICIALE E GENTILUOMO, ROMEO E GIULIETTA, HARRY TI PRESENTO SALLY, REVOLUTIONARY ROAD, e tanti altri.