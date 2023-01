Ant-Man and the Wasp: Quantumania, i poster Fandango e 4DX

Dopo la pioggia di poster apparsi ieri in rete, quest’oggi Ant-Man and the Wasp: Quantumania continua il suo lungo percorso promozionale che lo accompagnerà fino all’uscita al cinema.

A rilasciare nuovi esclusivi poster nella giornata odierna sono stati Fandango e la catena cinematografica 4DX, i quali si vanno ad aggiungere a quelli rilasciati ieri ed al nuovo poster italiano diffuso solo qualche giorno prima. Tutti e tre i nuovi poster sono disponibili nella nostra mini-gallery in fondo alla pagina. Ricordiamo, inoltre, che la campagna di prevendita ticket negli USA è già partita nei giorni scorsi.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

La regia del film è stata affidata ancora una volta a Peyton Reed, già regista dei primi due capitoli, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Le riprese si sono tenute da giugno nel Regno Unito, e sono terminate in novembre. NEL CAST Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray. La release italiana del film è fissata per il 15 febbraio 2023.

TRAMA

In Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

I POSTER