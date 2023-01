Disney dà il via libera a Tron: Ares, con Jared Leto come protagonista

Disney ha dato il via libera alla realizzazione di Tron: Ares, terzo capitolo della famosa saga nata nel corso del 1982.

SuperHeroHype ha riferito questa sera che la Disney ha accettato di andare avanti col progetto “Ares” annunciato circa due anni fa, e che vedeva nel ruolo di protagonista il premio Oscar Jared Leto. Ma non è tutto. La fonte ha infatti aggiunto che lo studios al momento sta trattando con Joachim Rønning per la regia.

Rønning ha un rapporto di lunga data con la Disney avendo già diretto per lo studios Maleficent – Signora del male, e prima ancora Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar in coppia con il suo collaboratore di lunga data Espen Sandberg. Riguardo Leto è invece noto che le due parti sono state in stretto contatto per tutto il tempo che ha diviso l’annuncio ufficiale dal via libera oggi.

In precedenza Tron: Ascending era stato affidato a Joseph Kosinski prima che il progetto finisse nel dimenticatoio, essendo poi sostituito dal suddetto nel corso del 2021. La regia nel frattempo era passata nelle mani di Garth Davis, mentre la sceneggiatura è stata nel tempo affidata prima a Dave DiGilio e poi a Jesse Wigutow. A tal proposito non è detto che la Disney possa ricorrere ad una completa riscrittura.

L’originale Tron è uscito nei cinema nel 1982, con Jeff Bridges nei panni di Kevin Flynn, un designer di videogiochi che viene improvvisamente trasportato in un mondo virtuale di sua creazione. Bridges ha ripreso il suo ruolo quasi tre decenni dopo in Tron: Legacy, sequel che ha anche introdotto Garrett Hedlund nei panni di Sam, figlio di Kevin. Non è chiaro ad oggi se uno degli attori tornerà a recitare al fianco di Leto in Tron: Ares.