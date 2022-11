Lucky Red e Universal Pictures International Italy hanno rilasciato in questi giorni il trailer di The Plane, l’action movie con protagonista Gerard Butler.

Da buon amante dell’azione, il coriaceo Gerard Butler tornerà in sala dal 26 gennaio con un action movie dai forti contorni adrenalinici, dove il fattore eroismo è come sempre uno dei principali punti focali. In The Plane, infatti, Butler vestirà i panni di un pilota costretto ad allearsi con un condannato per omicidio (il Mike Colter di Luke Cage) per salvare i passeggeri del suo aereo tenuti in ostaggio da alcuni guerriglieri.

Nel cast diretto dal regista francese Jean-François Richet, Premio César per il dittico con protagonista Vincent Cassel, “Nemico pubblico N. 1 – L’istinto di morte” e “Nemico pubblico N. 1 – L’ora della fuga”, spazio anche per Daniella Pineda (Jurassic World – Il dominio), Yoson An (Mulan) e Tony Goldwyn (Divergent, Scandal).

SINOSSI UFFICIALE

Durante una violenta tempesta, il comandante Brodie Torrance (Gerard Butler) salva i suoi passeggeri con un atterraggio di emergenza. L’aereo plana però su un’isola devastata dalla guerra e per il gruppo, preso in ostaggio da pericolosi ribelli, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), un uomo accusato di omicidio che l’FBI stava trasportando sul suo volo. Riuscirà il nostro capitano a portare in salvo i passeggeri e fuggire dall’isola?

IL TRAILER (VIA UNIVERSAL MOVIES SU YOUTUBE)

IL POSTER