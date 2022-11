Seth MacFarlane annuncia la fine delle riprese della serie tv Ted

Le riprese della serie tv che farà da prequel allo sgangherato franchise Ted sono ufficialmente terminate, a confermarlo Seth MacFarlane.

Il regista e creatore del franchise ha annunciato l’avvenuto ultimo ciak attraverso il solito post-social diffuso sul suo account Instagram. Nel particolare il post-social mostra il celebre “orsacchiotto malizioso” con zainetto sulle spalle, ed è accompagnato dalla seguente tagline: “Sono finite le riprese di Ted! Un grande grazie al nostro cast brillante e alla nostra troupe stellare! Preparatevi, l’orso è tornato.”

Come noto dalle informazioni note, Ted (questo dovrebbe essere il titolo della serie tv) sarà ambientata nel 1993, con l’orsacchiotto chiamato a far da amico del cuore di un giovanissimo John Bennett (nel franchise era stato interpretato da Mark Wahlberg). Il cast della serie vedrà tra i protagonisti Alanna Ubach come Susan Bennett, Scott Grimes come Matty Bennett, Max Burkholder come John Bennett e Giorgia Whigham come Blaire.

Seth MacFarlane sarà ancora coinvolto come voce di Ted e anche come produttore, regista e co-showrunner insieme a Paul Corrigan e Brad Walsh. La serie sarà trasmessa da Peacock.