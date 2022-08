Venezia 79: L’immensità, di Emanuele Crialese in sala dal 15 settembre

Posted on

Bones and All, diretto da Luca Guadagnino, sarà presentato in concorso a Venezia 79 il prossimo 2 settembre. Il film, scritto da David Kajganich, che ha collaborato con il regista in Suspiria e A Bigger Splash, è un adattamento del romanzo di Camille DeAngelis “Bones & All” (Fino all’osso), edito in Italia da Panini Books.Nel cast Taylor Russell,