La rivista Empire Magazine ha svelato le due copertine dedicate a Glass Onion – Knives Out, sequel del film diretto da Rian Johnson.

Il film, che segue le vicende del celebre personaggio interpretato da Daniel Craig in Cena col Delitto, sarà distribuito da Netflix (ed al cinema) a partire dal 23 dicembre 2022. Le due cover sono disponibili qui di seguito.

In Glass Onion – Knives Out, sequel di Knives Out – Cena con Delitto, il detective Benoît Blanc (Daniel Craig) va in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti. Il colossodello streaming Netflix ha opzionato non solo il secondo capitolo, ma anche un terzo

Fanno parte del cast: Daniel Craig, Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Kate Hudson, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith, Ethan Hawke