Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo ha vinto il suo secondo Box Office Italia consecutivo, in seconda posizione l’action movie Bullet Train.

Non si ferma la corsa al botteghino del nuovo capitolo della saga animata targata Illumination Entertainment, e nel weekend ha chiuso nuovamente in testa sopravanzando tutte le nuove proposte. L’incasso raccolto nella quattro giorni di cinema da Minions 2 è stato 2 milioni di euro, per un totale importante di 9.48 milioni. Presumibilmente il traguardo dei 10 milioni cadrà prima del prossimo weekend.

La più alta nuova proposta è stata nel weekend Bullet Train dall’alto dei suoi 706 mila euro, mentre in terza posizione si è proposto Crimes of the Future, il cui incasso nei quattro giorni è stato 183 mila euro (242 mila in cinque giorni). Top Gun: Maverick e Nope hanno, invece, completato la top five rispettivamente con incassi da 108 mila euro (totale 12.55 milioni) e 94 mila euro (totale 928 mila). Tra le nuove proposte, infine, l’horror Men ha raccolto 102 mila euro, ma in cinque giorni.

Qui trovate i dati del Box Office Usa in quello che si è presentato come uno dei peggiori dell’era pandemica.

Fonte: Cinetel