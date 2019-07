Come già preannunciato nel primo pomeriggio, il cinecomic Joker farà parte della lista dei film in concorso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia.

A tal proposito, la Warner Bros ha diffuso un breve comunicato per omaggiare il nuovo film diretto da Todd Phillips.

La Biennale di Venezia ha annunciato nella conferenza stampa odierna che Joker, l’atteso standalone originale diretto dal regista candidato all’Oscar® Todd Phillips ("Borat", la trilogia "Una notte da leoni") e interpretato dal 3 volte candidato all’Oscar® Joaquin Phoenix ("The Master", "Quando l’amore brucia l’anima", "Il Gladiatore"), sarà presentato in concorso e in anteprima mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.