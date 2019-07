Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2019 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. A fare notizia il programma completo con i film in concorso.

Come da previsione, Joker di Todd Phillips figura tra i titoli in concorso, ma ci sarà spazio anche per il kolossal fantascientifico con Brad Pitt dal titolo Ad Astra. Tornerà al Lido anche Roman Polanski con il suo nuovo film dal titolo L'ufficiale e la spia, così come ci sarà spazio per Steven Soderbergh ed il suo The Laundromat.

La line-up del Concorso darà spazio anche a Ema di Pablo Larrain, a Marriage Story di Noah Baumbach, ed al nuovo film dell'osannato regista Olivier Assayas, il cui titolo è Wasp Network.

L'Italia porterà in concorso Martin Eden di Pietro Marcello, ma anche La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco, e Il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone.

Tra i film presentati Fuori Concorso ci sarà spazio per il nuovo film di Stefano Sollima dal titolo ZeroZeroZero, ma anche per Paolo Sorrentino con la mini-serie The New Pope, e Gabriele Salvatores con Tutto il mio Folle Amore.

Ecco l'intera line-up di Venezia 2019

In Concorso

The Truth, Hirokazu Kore-eda

The Perfect Candidate, Haifaa Al-Mansour

About Endlessness, Roy Andersson

Wasp Network, Olivier Assayas

Marriage Story, Noah Baumbach

Guest of Honour, Atom Egoyan

Ad Astra, James Gray

A Herdade, Tiago Guedes

Gloria Mundi, Robert Guediguian

Waiting for the Barbarians, Ciro Guerra

Ema, Pablo Larrain

Saturday Fiction, Lou Ye

Martin Eden, Pietro Marcello

La Mafia Non E Piu Quella Di Una Volta, Franco Maresco

The Painted Bird, Vaclav Marhoul

Il Sindaco del Rione Sanita, Mario Martone

Babyteeth, Shannon Murphy

Joker, Todd Phillips

J'accuse, Roman Polanski

The Laundromat, Steven Soderbergh

No. 7 Cherry Lane, Yonfan

Fuori Concorso

The Burnt Orange Heresy, Giuseppe Capotondi

Goodbye, Dragon Inn, Tsai Ming-Ling

No One Left Behind, Guillermo Arriaga

Electric Swan, Konstantina Kotzamani

Irreversible- Inversion Integrale, Gaspar Noe

ZeroZeroZero, Stefano Sollima

The New Pope, Paolo Sorrentino

Never Just a Dream: Stanley Kubrick and Eyes Wide Shut, Matt Wells

Seberg, Benedict Andrews

Vivere, Francesca Archibugi

Mosul, Matthew Michael Carnahan

Adults in the Room, Costa-Gavras

The King, David Michod

Tutto Il Mio Folle Amore, Gabriele Salvatores

...ed Ancora Fuori Concorso

Woman, Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova

Roger Waters Us + Them, Sean Evans, Roger Waters

Citizen K, Alex Gibney

I Diari di Angela - Noi Due Cineaste. Capitolo Secondo, Tervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi

Citizen Rosi, Didi Gnocchi, Carolina Rosi

The Kingmaker, Lauren Greenfield

State Funeral, Sergei Loznitsa

Collective, Alexander Nanau

45 Seconds of Laughter, Tim Robbins

Il Pianeta In Mare, Andrea Segre

SCONFINI

Chiara Ferragni - Unposted, Elisa Amoruso

Once More Unto the Breach, Federico Ferrone, Michele Manzolini

The Scarecrows, Nouri Bouzid

Effetto Domino, Alessandro Rossetto

Orizzonti