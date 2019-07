Si è aperta ufficialmente la campagna promozionale legata all'uscita in sala di Odio l'Estate, il nuovo film con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Con riprese inziate lo scorso 17 giugno tra Puglia e Lombardia, Odio l'Estate sarà il ritorno in sala del celebre trio comico. Per questo nuovo film spazio per la regia di Massimo Venier, con una sceneggiatura co-firmata da Davide Lantieri, Michele Pellegrini, dallo stesso Venier, in collaborazione con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Nel cast ci saranno anche Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase. Nel film appariranno anche Massimo Ranieri e Michele Placido.

Odio l'Estate sarà prodotto da Paolo Guerra per Agidi due, con il sostegno della Fondazione Apulia Film Commission, mentre la distribuzione sarà curata da Medusa Film.

Ecco la lunga sinossi ufficiale:

Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un'attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l'ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d'estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga. Aldo Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata.

Come primo passo, questa sera vi mostriamo un corposo dietro le quinte, ed una buona dose di immagini ufficiali.