La Warner Bros ha scelto il prossimo direttore della fotografia del cinecomic DC Films The Batman. Il suo nome è Greig Fraser.

Diversamente da come descritto da alcune testate nei giorni scorsi, il direttore della fotografia di The Batman non sarà Robert Richardson, bensì Greig Fraser, da poco "svincolato" dal suo impegno sul set di Dune. A confermarlo è stato un post del The Hollywood Reporter.

Fraser ha già collaborato con Matt Reeves per Blood Story, remake di Lasciami Entrare. Nel suo score ci sono lavori per film celebri come Foxcatcher, Zero Dark Thirthy, Rogue One: a Star Wars Story e The Mandalorian, la futura serie tv Star Wars.

Le riprese dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno.

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Come direttore della fotografia è stato scelto Greig Fraser. Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson.

Il film arriverà nelle sale dal 25 giugno 2021.