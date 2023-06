UCI Cinemas presenta la nuova stagione IMAX con tanti film

Il circuito UCI Cinemas si prepara ad offrire ai propri clienti con un’esperienza cinematografica sensazionale con tanti film attesi in versione IMAX.

Da Indiana Jones e il Quadrante del Destino, da domani al cinema, a al biopic Oppenheimer, la nuova stagione IMAX di UCI si presenta ricca di emozioni all’interno di questo comunicato stampa da poco rilasciato:

Negli UCI Cinemas arriva la nuova stagione IMAX con Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1, Blue Beetle e Oppenheimer

Milano, 26 giugno 2023 – Negli UCI Cinemas sta arrivando una nuova stagione di titoli imperdibili, da vivere con le emozioni e l’immersività garantite dal formato IMAX, unite al comfort e alla qualità uniche che solo le sale del Circuito possono offrire. I grandi blockbuster dell’estate accompagneranno gli spettatori nelle sale IMAX UCI Cinemas a partire dal 28 giugno con Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il quinto capitolo dell’iconica saga che vede protagonista il grande Harrison Ford, distribuito da The Walt Disney Company Italia; seguirà il 12 luglio Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1, la nuova avventura distribuita da Eagle Pictures e Paramount Pictures dell’agente segreto Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise; il 17 agosto sarà la volta di Blue Beetle, il nuovo attesissimo film DC distribuito da Warner Bros. Pictures e il 23 agosto quella di Oppenheimer, il nuovo film del grande Christopher Nolan, girato interamente in IMAX 65mm e distribuito da Universal Pictures.

UCI Cinemas ha pensato agli spettatori anche con un omaggio speciale, per ciascuno dei film dal giorno di uscita fino al weekend successivo tutti coloro che acquisteranno un biglietto per assistere alle proiezioni riceveranno gratuitamente l’esclusivo artwork IMAX, per portare a casa il ricordo di una serata indimenticabile. E con la tessera prepagata Cinefans IMAX, che include 5 biglietti validi tutti i giorni, i più appassionati potranno partecipare a tutte le proiezioni a un prezzo scontato. Nelle sale IMAX di UCI Orio, UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Porta di Roma gli spettatori potranno vivere l’esperienza cinematografica più coinvolgente e immersiva che esista: l’IMAX Experience®, che grazie alla combinazione di immagini dotate di una risoluzione e una nitidezza senza precedenti e di un sistema audio Xenon GEN3, dotato di 12 canali, consente un’immersione completa nel suono per un’esperienza uditiva straordinaria e perfetta in qualsiasi punto della sala. La grandezza dello schermo e la conformazione della sala, sono due ulteriori elementi che danno la possibilità agli spettatori di sentirsi all’interno del film.