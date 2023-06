Domani Indiana Jones e il Quadrante del Destino esordirà nelle sale italiane, ma il circuito The Space Cinema si prepara all’evento con una gustosa sorpresa per i fan.

Per coloro che acquisteranno il biglietto per assistere alla proiezione per la giornata d’esordio di Indiana Jones 5, infatti, The Space Cinema metterà a disposizione come regalo un esclusivo poster “pergamena” ispirata al film Lucasfilm/Disney. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al comunicato speciale qui di seguito.

IL 28 GIUGNO THE SPACE CINEMA REGALA L’ESCLUSIVA PERGAMENA POSTER DI “INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO”

Un’iniziativa speciale dedicata ai fan della saga e agli spettatori che acquisteranno il proprio biglietto online per gli spettacoli del primo giorno di programmazione in tutti i multisala del circuito

Roma, 26 giugno 2023 – Presentato in anteprima mondiale all’ultima edizione del Festival di Cannes, “Indiana Jones e il Quadrante del Destino” arriva nelle sale italiane da mercoledì 28 giugno. In occasione dell’uscita della nuova avventura del leggendario archeologo, The Space Cinema lancia una speciale iniziativa dedicata agli appassionati della saga. Infatti, gli spettatori che acquisteranno il proprio biglietto online per gli spettacoli in programma il 28 giugno riceveranno in regalo l’esclusiva pergamena poster del film.

Ideato da George Lucas e portato per la prima volta sul grande schermo da Steven Spielberg, il personaggio di Henry Walton Jones, Jr. sarà ancora una volta interpretato da Harrison Ford, affiancato in questo quinto capitolo da due new entry: Phoebe Waller-Bridge, nei panni di di Helena Shaw, figlia di Basil, uno dei più cari amici di Indy,e Mads Mikkelsen, nel ruolo del perfido villain della storia, Jürgen Voller.

Ambientato nel 1969, e precisamente nei giorni dell’Allunaggio, “Indiana Jones e il Quadrante del Destino” si apre con il protagonista pronto a ritirarsi, fino a quando la figlioccia Helena lo coinvolgerà in un’altra impresa: trovare un prezioso oggetto che potrebbe cambiare il mondo “in meglio”. Durante questa ricerca, però, dovranno fronteggiare il pericoloso scienziato ex-nazista Voller. Le prevendite dei biglietti sono aperte. È, quindi, possibile assicurarsi il proprio posto in sala visitando l’apposita sezione sul sito di The Space Cinemaal seguente link: https://www.thespacecinema.it/film/indiana-jones-e-il-quadrante-del-destino