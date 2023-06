Home Video in pre-order per Guardiani della Galassia vol.3

Parte da oggi la prevendita delle versioni Home Video di Guardiani della Galassia vol.3, terzo ed ultimo capitolo della trilogia Marvel Studios diretta da James Gunn.

Come da routine, la pre-order targata Eagle Pictures metterà a disposizione dei fan diverse versioni, tra cui una affascinante Steelbook da collezione ricca di contenuti speciali, ma anche versione contenente tutti e tre film della saga. Il lancio delle varie versioni Home Video è fissata per il 23 agosto, trovate all’interno del comunicato ufficiale qui di seguito tutti i dettagli:

“I GUARDIANI GALASSIA – VOL.3” AL VIA LE PREVENDITE DELLE IMPERDIBILI EDIZIONI HOME VIDEO TUTTE DA COLLEZIONARE

A partire da oggi, martedì 27 giugno 2023, sono disponibili in pre-order le esclusive edizioni Home Video di “I GUARDIANI DELLA GALASSIA – VOL.3”, terzo e ultimo capitolo della saga diretta da James Gunn, che vede protagonisti per l’ultima volta gli outsider più amati del Marvel Cinematic Universe.

Il film conclusivo della trilogia sarà edito dal 23 agosto nei formati DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e una Steelbook da collezione sempre in 4K. In tutte le edizioni vi sarà all’interno una card lenticolare, mentre le edizioni Blu-ray e 4K saranno arricchite anche da tantissimi contenuti speciali, tra cui scene eliminate, making of, errori sul set e il commento audio del regista. Sempre dal 23 agosto arriveranno in Home Video anche tutti e tre film della saga, disponibili in un unico cofanetto edito nei formati DVD e Blu-ray.

Peter Quill / Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax il Distruttore (Dave Bautista), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel) e Nebula (Karen Gillan) si riuniscono per un’ultima avventura nello spazio profondo, per una conclusione epica piena di cuore, umorismo e azione.

In questo terzo capitolo, i Guardiani della Galassia appaiono un po’ diversi. Dopo aver acquisito la stazione di Knowhere dal Collezionista, li ritroviamo intenti a riparare gli enormi danni provocati da Thanos, determinati trasformare Knowhere in un rifugio sicuro, non solo per sé, ma per tutti i profughi sfollati dell’universo. Ma poco dopo, le loro vite verranno sconvolte dagli echi del passato turbolento di Rocket: Peter Quill, che si sta ancora riprendendo dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket. Una missione che, se dovesse fallire, potrebbe portare alla fine dei Guardiani stessi.