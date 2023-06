UCI Cinemas e il concorso legato a Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno

Il circuito cinematografico UCI Cinemas si prepara all’uscita in sala di Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno lanciando un concorso a premi.

Se avete intenzione di incontrare Tom Cruise ed il cast di Mission: Impossible 7 (qui il trailer) a Roma? Beh, allora date una lettura al comunicato stampa di UCI Cinemas per scoprire come partecipare a questo speciale concorso.

UCI Cinemas lancia il concorso per Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno

Acquistando entro l’11 giugno il biglietto online per le proiezioni del film in programma nel Circuito UCI, i fan di Ethan Hunt avranno la possibilità di partecipare all’estrazione per vincere un’esperienza esclusiva e assistere alla premiere mondiale del film il 19 giugno a Roma alla presenza del cast.

Milano, 1° giugno 2023 – Il Circuito UCI Cinemas lancia un fantastico concorso per l’arrivo in sala, previsto per il 12 luglio, di Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno, la nuova avventura dell’agente segreto Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise.

Acquistando entro l’11 giugno sul sito o sull’app di UCI Cinemas un biglietto per assistere alle proiezioni previste nelle multisala del Circuito e registrandolo sul sito missionimpossible7.ucicinemas.it tutti gli spettatori avranno la possibilità di partecipare all’estrazione per vincere un’esperienza esclusiva e assistere alla premiere mondiale del film che si terrà il 19 giugno a Roma alla presenza del cast. Un’occasione unica per respirare l’atmosfera hollywoodiana che solo un blockbuster adrenalinico e atteso come questo è in grado di creare, insieme agli attori che hanno prestato il volto a personaggi iconici e nella splendida cornice offerta da una delle città più belle e ricche di storia del mondo.

Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno, distribuito da Eagle Pictures e Paramount Pictures, è diretto da Christopher McQuarrie e interpretato da Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma e Mark Gatiss.

Stavolta Ethan Hunt e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.