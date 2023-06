UCI Cinemas e il concorso legato al film Oppenheimer: qui i dettagli

Il circuito cinematografico UCI Cinemas ha avviato un concorso a premi legato al film di prossima uscita dal titolo Oppenheimer.

Con una release fissata per il mese di agosto, Oppenheimer in queste ore è al centro dell’attenzione per un concorso a premi avviato da UCI Cinemas, in palio un soggiorno a Londra e due biglietti per assistere alla premiere mondiale in compagnia del cast. Qui di seguito tutti i dettagli offerti da UCI Cinemas:

CONCORSO UCI CINEMAS PER OPPENHEIMER

Per partecipare basterà registrarsi entro l’8 giugno sul sito oppenheimer.ucicinemas.it. In palio un soggiorno a Londra e due biglietti per assistere alla Red Carpet Screening del nuovo film di Christopher Nolan

Milano, 5 giugno 2023 – UCI Cinemas lancia un nuovo fantastico concorso per celebrare l’uscita di Oppenheimer, l’attesissimo film di Christopher Nolan distribuito nelle sale da Universal Pictures a partire dal 23 agosto. Con questa iniziativa UCI Cinemas mette in palio un soggiorno VIP a Londra per due persone e la partecipazione all’esclusiva red carpet screening del film del 13 luglio.

Partecipare al concorso è facilissimo, basta registrarsi entro l’8 giugno sul sito oppenheimer.ucicinemas.it. Compilando l’apposito form si accederà all’estrazione finale che mette in palio un viaggio a Londra, un soggiorno di due notti in un hotel 4 stelle e due biglietti per assistere alla premiere mondiale del film. I fortunati vincitori potranno partecipare all’evento insieme al cast che ha preso parte alla realizzazione della pellicola, prima di godersi il film con oltre un mese di anticipo rispetto all’uscita italiana.

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX® che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “Kitty” Oppenheimer. Il premio Oscar® Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica.

La candidata all’Oscar® Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

Oppenheimer vede nel cast il vincitore dell’Oscar® Rami Malek e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar® Kenneth Branagh.