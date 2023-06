Sony Pictures ha condiviso in rete un nuovo motion poster da Gran Turismo, il film ispirato al famoso franchise videoludico.

Diffuso attraverso i canali social Sony, il motion poster mette insieme i protagonisti (Archie Madekwe, Orlando Bloom e David Harbour) e le straordinarie auto da corsa che avranno l’obiettivo primario di appassionare il pubblico delle sale cinematografiche, oltre che quello proveniente dal mondo dei videogames. La release italiana, lo ricordiamo, è stata fissata oltre un mese di ritardo rispetto a quella americana, ossia il 20 settembre.

0 to 140 in GT speed.



See @GranTurismo– exclusively in movie theaters August 11. pic.twitter.com/5qZdpxjp2Z — Sony Pictures (@SonyPictures) June 26, 2023

GRAN TURISMO

Gran Turismo è stato diretto da “Neill Blomkamp“, con una sceneggiatura firmata in coppia da Jason Hall ( American Sniper ) e Zach Baylin ( King Richard ). Tra i produttori, spazio per Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions, ma anche per Doug Belgrad e Dana Brunetti. Il creatore del gioco Kazunori Yamauchi e Hall sono i produttori esecutivi. NEL CAST Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou, Geri Halliwell, Maeve Courtier-Lilley, Emelia Hartford, Pepe Barroso, Sang Heon-Lee. L’uscita al cinema è fissata per l’11 agosto 2023. Dal 20 settembre in Italia.

LA TRAMA: Basato su una storia vera, il film è il racconto del coronamento di un sogno di un giocatore adolescente di Gran Turismo che grazie alle sue doti di gioco vince una serie di concorsi Nissan per diventare un vero pilota professionista di auto da corsa.