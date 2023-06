Abbiamo visto “Tyler Rake 2”, secondo capitolo del franchise iniziato nel 2020 e diretto da Sam Hargrave, con Chris Hemsworth. Il film è disponibile su Netflix dal 16 giugno 2023, questa è la recensione.

Il primo film si chiudeva, come nella migliore tradizione dei film d’azione, con il dubbio sull’avvenuta sopravvivenza o meno del protagonista alla battaglia finale. Ebbene, sempre nella migliore tradizione del genere, il protagonista (interpretato dal solito Chris Hemsworth) è sopravvissuto sì e fa una vita tranquilla in un paesino austriaco. Alla baita che ormai è la sua casa bussa un personaggio particolare (Idris Elba) che lo chiamerà all’azione per salvare nientepopodimeno che l’ex moglie e i suoi figli, rinchiusi in una prigione nella gelida Georgia.

Come si evince dalla semplice lettura della trama, Tyler Rake 2 contiene tutti i topos e i cliché tipici degli action movies e questo potrebbe senza dubbio far storcere il naso a qualcuno, eppure Sam Hargrave sa il fatto suo e i suoi trascorsi da stuntman (per diverse pellicole del Marvel Cinematic Universe dei fratelli Russo) lo hanno senza dubbio aiutato a mettere in piedi un film di tutto rispetto. Nonostante alcune incongruenze nella continuity in relazione al primo capitolo e di diverse inverosimiglianze nei comportamenti dei personaggi, le scene di combattimento e gli inseguimenti funzionano piuttosto bene e sfociano sul finale in uno spettacolare pianosequenza che mostra il tentativo di fuga dalla prigione.

L’azione, come è giusto che sia per un film di questo tipo, è la vera protagonista e mette in secondo piano la psicologia dei personaggi e la drammaturgia, elementi appena abbozzati in una sceneggiatura che non è di certo il punto di forza del film. Vale la pena ribadirlo: “Tyler Rake 2” funziona se lo si guarda per quello che è, cioè un giocattolone ben congeniato che ha un protagonista muscolare in parte nonché un regista che riesce a muoversi abilmente tra gli effetti visivi e le abilità del team di cascatori, tra spazi angusti, sparatorie e scazzottate d’ogni sorta.

Il film ideale per passare una serata “ignorante”!

Tyler Rake 2 è attualmente disponibile sul catalogo di Netflix.