Box Office USA: The Flash in testa venerdì, ma con incassi sotto le aspettative

The Flash ha incassato venerdì 25 milioni nel Box Office USA, mentre Elemental solo secondo con meno di 12 milioni.

Nonostante la grande attesa dei fan, accompagnata da una serie di recensioni molto buone da parte della stampa, il cinecomic DC dedicato al celebre velocista scarlatto potrebbe dare vita ad un weekend d’esordio sotto le aspettative. Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, infatti, The Flash venerdì ha esordito con un incasso stimato di 24.5 milioni di dollari, cifra ovviamente comprensiva delle anteprime (9.7 milioni).

A pesare su di una performance che possiamo definire “non all’altezza” la grande mole di blockbusters presenti in sala (nel weekend ha esordito anche Elemental), ma anche un punteggio CinemaScore “B”, un dato quest’ultimo che potrebbe aver innescato un passaparola da parte del pubblico non eccellente. E’ evidente, a questo punto, che i fan potrebbero non essere d’accordo con i gusti di una stampa americana unita nel giudicare The Flash “uno dei cinecomics meglio riusciti degli ultimi anni“.

Dati alla mano, il film DC potrebbe ora incassare entro domenica sera una cifra stimata di 60 milioni di dollari, se non di meno. A tal proposito, va ricordato che recentemente “Black Adam” ha esordito di venerdì con 26.7 milioni di dollari, per poi chiudere il weekend con 67 milioni.

Velocista Scarlatto a parte, il Box Office USA del venerdì ha visto Elemental mettere a segno un opening day da 11.8 milioni di dollari (anteprime incluse), con una stima per il weekend di poco sotto i 35 milioni, in linea con le previsioni pre-release.