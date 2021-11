Svelata la trama ufficiale del cinecomic The Batman

La Warner Bros ha finalmente svelato la trama ufficiale di The Batman, il cinecomic prossimo all’approdo in sala, diretto da Matt Reeves.

All’interno della sinossi viene descritto Bruce Wayne/Batman come un eroe alle prime armi, disilluso e consumato dalla rabbia, ma anche pronto ad evolversi nell’emblema di giustizia di Gotham. Ovviamente poche informazioni sono state diffuse riguardo quello che dovrà affrontare durante il suo cammino. Eccola qui di seguito:

“The Batman è un thriller tagliente e pieno d’azione che ritrae Batman nei suoi primi anni, mentre lotta per bilanciare la rabbia con la rettitudine morale e indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un vigilante disilluso e disperato risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia.”

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022. In Italia dal 3 marzo.