Thor: Love and Thunder non sarà l’ultimo film Marvel di Chris Hemsworth

Le riprese di Thor: Love and Thunder inizieranno nei primi mesi del 2021, nel frattempo Chris Hemsworth ha deciso di dare qualche piccola anticipazione ai fan Marvel.

Intervistato di recente dalla rivista Elle Man, l’attore che presta volto e muscoli al possente supereroe ha smentito le voci di un suo addio al Marvel Cinematic Universe, confermando pertanto che Thor: Love and Thunder non sarà il suo film d’addio.

Queste le parole di Chris Hemsworth:

“State scherzando?! Non andrò in pensione per nulla al mondo [ride]! Thor è veramente troppo giovane per questo. Ho solo 1500 anni! Decisamente non sarà il film con cui dirò il mio addio al franchise. Almeno… lo spero!

Dopo aver letto la sceneggiatura posso dire di essere veramente entusiasta. Sicuramente ci saranno molto amore e molti fulmini in questa produzione [ride]! Sono felice che dopo tutto quello che è successo in Avengers: Endgame io faccia ancora parte dell’Universo Marvel e si possa continuare la storia di Thor. Ovviamente, non posso dirvi nulla della trama, ma per soddisfare la vostra curiosità dirò che è stato molto più divertente leggere questa sceneggiatura di quanto non lo sia stato leggere quella di Thor: Ragnarok, e questo la dice lunga, visto quanto è stato divertente quel film.“

Chris Hemsworth