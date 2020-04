Nuove date per Doctor Strange 2, Spider-Man 3 ed il nuovo Thor

I Marvel Studios hanno deciso di rinviare ancora l'uscita nelle sale americane dei suoi prossimi film, tra questi Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Come oramai noto da settimane, l'emergenza Coronavirus ha provocato una sorta di effetto domino per tutte le release prossime relative al Marvel Cinematic Universe. Molti i film che hanno subito un rinvio corposo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a tal proposito, era passato dallo slot di maggio 2021 a quello di novembre 2021... ma evidentemente per i Marvel Studios questo primo rinvio non poteva essere l'unico.

Attraverso un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter, infatti, i Marvel Studios hanno deciso di posticipare di altri quattro mesi l'uscita del sequel di Doctor Strange, fissando la nuova release al 25 marzo 2022. Ma non si tratta di certo dell'unica novità in casa MCU.

La nota rivela che Thor: Love and Thunder è stato anticipato di una settimana, rispetto ovviamente alla nuova data. Ora il film esordirà nelle sale Usa l'11 febbraio 2021, e non il 18 febbraio.

Inoltre Sony Pictures (con il benestare di Disney/Marvel) ha raccolto lo slot vuoto del 5 novembre 2021 per il suo terzo Spider-Man movie, spostandolo dalla precedente data del 16 luglio 2021.

Ecco il nuovo listino della Fase 4 dell'MCU.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron.

: Il film sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron. CAST : Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen.

: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen. TRAMA NON UFFICIALE : Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più "spaventoso" dell'intero Marvel Cinematic Universe.

: Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più "spaventoso" dell'intero Marvel Cinematic Universe. AL CINEMA: Negli Usa dal 25 marzo 2022.

Thor: Love and Thunder

PRODUZIONE : Il film sarà scritto e diretto da Taika Waititi.

: Il film sarà scritto e diretto da Taika Waititi. CAST : Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jeff Goldblum, Christian Bale.

: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jeff Goldblum, Christian Bale. TRAMA : Il film sarà ispirato alla raccolta di fumetti Mighty Thor, dove è Jane Foster a brandire il Mjolnir, divenendo una versione femminile di Thor.

: Il film sarà ispirato alla raccolta di fumetti Mighty Thor, dove è Jane Foster a brandire il Mjolnir, divenendo una versione femminile di Thor. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 11 febbraio 2021

SPIDER-MAN 3 (TITOLO NON UFFICIALE)

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey.

: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST : Tom Holland, Zendaya.

: Tom Holland, Zendaya. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 5 novembre 2021.